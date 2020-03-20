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تعليم

لطلاب جامعة حلوان.. يمكنك الدخول على منصة التعليم عن بعد عبر هذا الرابط

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
بعد تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠،  في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. 

وأعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة لديها خطة محكمة لتطبيقها فى هذا الوضع وهي اللجوء إلى التعليم عن بعد. 

وأوضح نجم لصدى البلد أن ذلك سيتم عن طريق نشر المواد التعليمية للطلاب عبر صفحات الفيس بوك وقنوات اليوتيوب والمواقع الخاصة بالكليات. 

نشرت إدارة جامعة حلوان منصة الجامعة للتعليم الإلكترونى بعد إعلان تفعيلها بشكل رسمى  عبر هذا الرابط: http://app2.helwan.edu.eg/VU-Helwan/

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