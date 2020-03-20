في عيد ميلاد حمادة هلال ..عمره الحقيقي وصورة كادت تنهي حياته الزوجية

يصادف اليوم الـ20 من شهر مارس عيد ميلاد الفنان حمادة هلال الذي تميز بجمعه بين الغناء والتمثيل وتحقيق نجاح سواء في المجلات المختلفة.





ويكمل حمادة هلال اليوم عامه الـ40 فهو من مواليد 20 مارس 1980 وينتمي لمواليد برج الحوت.





وسبق وتعرض حمادة هلال لموقف قد يتسبب في انفصاله عن زوجته عندما نشر صورة لطفلة رضيعة وعلق عليها :" “بسم الله مشاء الله على جمال البنوته القمر دي، وطبعا مش ولد زي ما الناس فاكرة وكاتبة في الأخبار إنه ابني بس ربنا يحفظها ويخليها لأهلها”





وأضاف: “هي مش بنتي بس الصورة دي عملتلي مشاكل مع ولادي وافتكروني متجوز على مامتهم ومخلف من وراهم بس طبعًا ربنا يخليلي مراتي وولادي وربنا يحفظ البنوتة الجميلة دي وبرجع اقول تاني لكل المواقع دي مش بنتي”.



