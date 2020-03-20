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هل التدخين يجعلك أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا؟.. تفاصيل

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:26 ص
كورونا
كورونا
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البهي عمرو

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان" هل التدخين يجعلك أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا؟".

وقال الدكتور نزار باهبري، استشاري الطب الباطني والأمراض المعدية بجدة، إن الدراسات التى تمت على المصابين بكورونا فى الصين كشفت أن العدد الأكبر  للضحايا كان من الأشخاص المصابين بأمراض قلبية ومشكلات فى الجهاز التنفسي.


وأوضح استشاري الطب الباطنى، أن أكثر المصابين بفيروس كورونا من المدخنين  وذلك وفق الدراسات التي تمت عن الفيروس.

ولفت استشاري الطب الباطنى، إلى أن المدخنين كانوا شريحة كبيرة وكانت اصابتهم مضاعفة.


وطالب استشاري الطب الباطني، من المواطنين بالإقلاع عن التدخين حتى لا يكونوا عرضة للاصابة بـ كورونا.

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