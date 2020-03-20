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توك شو

عن آليات مواجهة كورونا.. هبة ماهر: الحكومة تتخذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع انتشار الفيروس

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:39 ص
مواجهة كورونا
مواجهة كورونا
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البهي عمرو

قالت الإعلامية هبة ماهر، إن العالم بالكامل يواجه فيروس كورونا، مطالبة جميع المواطنين بتنفيذ تعليمات الحكومة المصرية.

وأضافت الإعلامية هبة ماهر خلال تقديمها برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة " دي إم سي" أن الحكومة تتخذ إجراءات على قدر الوضع الذى نواجهه.

وأوضحت الإعلامية هبة ماهر أن الحكومة اتخذت قرار تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين لتخفيف عدد العمال فى العمل للحد من انتشار الفيروس الذى يهدد العالم.

وأشارت الإعلامية هبة ماهر إلى أن أى شخص يصاب بنزلة برد عادية عليه أن يلتزم البيت وألا يخرج، وأيضًا الشخص العادى عليه أن يلتزم البيت ولا يخرج إلا فى الضرورة.

ولفتت الإعلامية هبة ماهر إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يقوم بعقد اجتماعات مستمرة لمتابعة تداعيات فيروس كورونا.

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