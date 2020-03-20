لماذا تفشى كورونا في إيطاليا وإسبانيا بهذه الصورة.. طبيب يجيب

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان "لماذا تفشى كورونا في إيطاليا وإسبانيا بهذه الصورة؟".

وقال الدكتور جاك مخباط اختصاصي فى الأمراض الجرثومية ببيروت، إن سبب انتشار فيروس كورونا فى إيطاليا وإسبانيا، هو عدم التزام المواطنين بالحجر الصحي المنزلي.





وأضاف الدكتور جاك مخباط، خلال مداخلة على العربية، أن الحجر المنزلى مهم جدًا للقضاء على الفيروس الذي يهدد العالم، و نحن فى بدء الوباء وعلينا ان نتعلم من الاخطاء التى حدثت فى إيطاليا وإسبانيا.





ولفتت الدكتور جاك مخباط، إلى أن إيطاليا وإسبانيا، لم تستطع التعامل مع الفيروس ولذلك تفشي الفيروس.

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، أنه يتم إجراء تجارب سريرية على دواء Tocilizumab المستخدم حتى الآن في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، بعد اكتشاف أن تعاطي الدواء يحدث تحسنا بين المصابين بفيروس كورونا.





ويأمل اختصاصيون إيطاليون في مستشفى "باسكال" للأورام السرطانية بنابولي، أن ينجح هذا الدواء في الحد من "المضاعفات المخيفة" الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي "كوفيد – 19" الجديد، وأن تصبح أقل خطورة.





وكان عالم الأورام الإيطالي باولو أسيتيرتو، قد اكتشف أن دواء Tocilizumab، يعطي نتائج جيدة في علاج المصابين بفيروس كورونا. بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم.



