هل مرورك بطريق شخص مصاب ينقل عدوى كورونا؟

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان "هل مرورك بنفس طريق شخص مصاب ينقل عدوى كورونا؟".

وقال الدكتور جاك مخباط اختصاصي فى الأمراض الجرثومية ببيروت، إن مرور الشخص المصاب بـ فيروس كورونا وبعده مرور شخص سليم لا يشترط إصابة الأخير بالفيروس.





وأضاف الدكتور جاك مخباط، خلال مداخلة على قناة العربية، أن الفيروس ينتقل عن طريق الرزاز، والاقتراب من الشخص المريض.





ذكرت وسائل إعلام إيطالية، أنه يتم إجراء تجارب سريرية على دواء Tocilizumab المستخدم حتى الآن في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، بعد اكتشاف أن تعاطي الدواء يحدث تحسنا بين المصابين بفيروس كورونا.





ويأمل اختصاصيون إيطاليون في مستشفى "باسكال" للأورام السرطانية بنابولي، أن ينجح هذا الدواء في الحد من "المضاعفات المخيفة" الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي "كوفيد – 19" الجديد، وأن تصبح أقل خطورة.





وكان عالم الأورام الإيطالي باولو أسيتيرتو، قد اكتشف أن دواء Tocilizumab، يعطي نتائج جيدة في علاج المصابين بفيروس كورونا. بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم.



