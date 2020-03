بيل جيتس تنبأ بـ فيروس كورونا منذ 3 أعوام.. فيديو

توقع مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل جيتس، منذ 3 أعوام انتشار فيروس كورونا التاجي، واجتياح الفيروس لعدد كبير من دول العالم وأن ذلك سيؤدي ذلك لانهيار الاقتصاد وتعجز دول أمام هذا الفيروس.

وقال بيل جيتس في حواره لـ شبكة "سي بي إس" الأمريكية، والذي أجري عام 2017 وأعادت القناة نشره مرة أخرى أمس، "احتمال حدوث أزمة صحية في جميع أنحاء العالم، ولكننا غير مستعدين لذلك".

وأضاف في حواره الذي أجري على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس بسويسرا :" سيصل تأثير وباء ضخم كوباء الأنفلونزا إلى مرحلة الدمار، لأن حينها ستنهار كل سلاسل توريد الأدوية، وسيؤدي هذا إلى الذعر، بينما ستنشغل أنظمتنا بالتدابير".

وتابع:" لكن عندما نكون مستعدين لمواجهة الأوبئة بمستويات مختلفة، فسيكون لدينا الكثير من الجهود التي يجب أن نبذلها"، مؤكدًا على فكرة إنتاج اللقاحات وتطويرها لأن ذلك سيساعد كثيرًا في تطوير لقاح جديد في أقل من عام، مشيرًا:" سنكون وقتها قادرين ومستعدين عندما يظهر وباء ".

WATCH: In a CBS News interview three years ago, Bill Gates warned us about a "huge" and "fatal" epidemic — and said we wouldn't be prepared to handle it https://t.co/E5MG8KCvAV pic.twitter.com/K72DhU6g4v