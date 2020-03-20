نصيبي وقسمتي لـ مصطفى حجاج تقترب من مليون مشاهدة على يوتيوب

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تقول كلمات الأغنية: "نصيبي وقسمتي الحلوه ونور عيني.. في بحر عيونك الحلوه تدوب عيني.. انا لو اجبلك الدنيا علي كفي ولا يكفي غرامي وشوقي وحنيني.. نصيبي وقسمتي الحلوه ونور عيني.. في بحر عيونك الحلوه تدوب عيني.. انا لو اجبلك الدنيا علي كفي ولا يكفي غرامي وشوقي وحنيني".

"نصيبي وقسمتي" أغنية ضمن أغاني ألبومه "هتزهزه"، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، وهندسة صوت هانى محروس.





يذكر أن مصطفى حجاج قد طرح 8 أغنيات من ألبومه الجديد، ومنها أغنية تحمل اسم "آه يا حنان" من كلمات عنتر هلال، وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وهندسة صوتية هانى محروس، وأخرى من نفس الألبوم كانت بعنوان "جرح بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أسامة عبد الهادى وهندسة صوتية هانى محروس.