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فن

نصيبي وقسمتي لـ مصطفى حجاج تقترب من مليون مشاهدة على يوتيوب

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:51 ص
مصطفى حجاج
مصطفى حجاج
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آيه عاطف
حققت أغنية "نصيبي وقسمتي" لـ مصطفى حجاج، نجاحا كبيرا، حيث اقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة بعد فترة قصيرة من طرحها عبر القناه الرسمية للشركة المنتجة على "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "نصيبي وقسمتي الحلوه ونور عيني.. في بحر عيونك الحلوه تدوب عيني.. انا لو اجبلك الدنيا علي كفي ولا يكفي غرامي وشوقي وحنيني..  نصيبي وقسمتي الحلوه ونور عيني.. في بحر عيونك الحلوه تدوب عيني.. انا لو اجبلك الدنيا علي كفي ولا يكفي غرامي وشوقي وحنيني".

"نصيبي وقسمتي" أغنية ضمن أغاني ألبومه "هتزهزه"، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، وهندسة صوت هانى محروس.

يذكر أن مصطفى حجاج قد طرح 8 أغنيات من ألبومه الجديد، ومنها أغنية تحمل اسم "آه يا حنان" من كلمات عنتر هلال، وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وهندسة صوتية هانى محروس، وأخرى من نفس الألبوم كانت بعنوان "جرح بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أسامة عبد الهادى وهندسة صوتية هانى محروس.
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