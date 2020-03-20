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أخبار البلد

بسبب كورونا.. 298 مصريا يغادرون الكويت

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:04 ص
بسبب كورونا.. 298
بسبب كورونا.. 298 مصريا يغادرون الكويت
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شيماء مصطفى
غادر 298 مصريا أمس الخميس، الأراضي الكويتية على متن أولى الرحلات الجوية المتجهة إلى مصر عقب وقف حركة الطيران التجاري.

ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، غادر المصريون الذين دخلوا البلاد بتأشيرات زيارة وكذلك الحاصلين على إلغاء نهائي للسفر والمبعدين إداريًا. 

وأوضحت الصحيفة أنه خلال المغادرة، ودعتهم وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية مريم العقيل، كما استمعت إلى ملاحظات كبار السن.

وأشارت إلى أن الحكومة تكفلت بدفع القيمة المالية لتذاكر الطيران لشركة مصر للطيران للمبعدين إداريا، لافتة إلى حرص الجهات الحكومية المعنية على صحة وسلامة المغادرين فيما يتعلق بتحقيق كل المتطلبات والاشتراطات الصحية والأمنية لمنع تكدس هؤلاء كإجراء احترازي للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا وتوفير وجبة غذائية خفيفة لهم في المطار. 

وكثفت الأجهزة العاملة في المطار إجراءاتها الاحترازية، حيث وضعت «كاونترات» خاصة وممرات سير تسهل عملية تنقل الركاب، مع توزيع الكمامات وتعقيم عربات نقل الامتعة والحرص على وجود مسافات كافية بينهم اثناء وقوفهم في طابور وزن الامتعة والجوازات.
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