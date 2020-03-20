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أخبار البلد

بعد انعزاله بالمنزل بسبب كورونا.. ساويرس: هموت من الزهق

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:27 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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كريم ناصر
نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تدوينة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر، تضمنت البرنامج اليومى له بعد تطبيقه لحالة العزل والبقاء بالمنزل للحفاظ على صحته من خطر فيروس كورونا.


قال نجيب ساويرس:  ‏برنامج اليوم :
الساعة 08:30 من السرير إلى الحمام 
الخروج من الحمام إلى المطبخ
تناول الافطار
بعد الإفطار سنقوم بزيارة الغرف
الساعة 13:00 الأكل في المطبخ
الساعة 14:30 سيستا على الكنبة
بعدالظهر زيارة الصالة مع تقديم الشاي الساخن مع الكعك
العودة في وقت متأخر الى السرير 
 رحلة سعيدة . 



واضاف ساويرس فى تدوينة اخرى: هموت خلاص من الزهق و الحبسة. 
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