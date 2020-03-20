تحرك فوري من مستقبل وطن بشأن فيروس كورونا

في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من دوره المجتمعى، كون حزب مستقبل وطن بسوهاج، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، فرقا للتعقيم للمرور على الأماكن المختلفة بكافة المحافظات للمساهمة فى تعقيم الأماكن العامة خاصة المزدحمة.





وقال اللواء محمد مصطفى، أمين الحزب بمحافظة سوهاج، إن أمانة الحزب بالمحافظة بدأت فى إطلاق فرق التعقييم والتطهير، وقد بدأت أولى المحلات بمدينة سوهاج وتحديدا فى نطاق أمانة حى غرب، برئاسة حسام مبارك، حيث شكلت الأمانة فرقا لتعقيم ورش شوارع الحى بالمطهرات، لافتا إلى أن أعمال الرش والتعقيم شملت جميع الشوارع والمناطق، وبالأخص الشوارع والحارات الضيقة والمناطق البعيدة والمتطرفة من الحى.

وكان حزب مستقبل وطن، قد أطلق حملة فى عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





جدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.

وطالب رشاد، أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة، تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.