روسيا تعلق إرسال واستقبال الوفود العسكرية بسبب فيروس كورونا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو تعليق استقبال الممثلين العسكريين الأجانب، وإرسال العسكريين الروس ضمن وفود إلى الخارج بسبب فيروس "كورونا" المستجد.
وقال شويجو - في تصريح اليوم /الجمعة/ - "قررنا التوقف عن إرسال الوفود العسكرية إلى الخارج واستقبال الممثلين العسكريين الأجانب بسبب فيروس كورونا المستجد".
وأضاف الوزير الروسي أنه تم إنشاء مقر عمليات لمنع انتقال وانتشار فيروس "كورونا" في القوات المسلحة بقيادة النائب الأول لوزير الدفاع رسلان تساليكوف، لافتا إلى أن عمليات التفتيش المنتظمة تجري باستمرار للمؤسسات التعليمية والوحدات العسكرية والمنظمات التابعة للوزارة.