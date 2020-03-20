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محافظات

بعد إحالة 3 حالات للحجر الصحي.. رش منازل العائدين من العمرة بسبب كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:57 م
صدى البلد
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يوسف رجب

"لن يخدم قريتنا إلا أبناءها".. شعار أبناء قرية الجبلاو بقنا، في مباراتهم التي تهدف لحفظ قريتهم من خطر فيروس كورونا القاتل، بعدما تم إحالة ٣ سيدات إلي مستشفي الحجر الصحي بمدينة إسنا.

المبادرة بدأها ١٥ شابا من أبناء القرية، مساء الخميس في مساجد القرية لتطهيرها وتعقيمها ضد الفيروسات و الميكروبات قبل صلاة الجمعة، منعًا لانتشار الفيروسات والحفاظ علي صحة المصلين.

المرحلة الثانية بدأت صباح اليوم الجمعة، بشوارع قرية الشوينة، لرش الأرضيات والأعمدة باعتبارهما من أكثر الأماكن المعرضة لاحتضان فيروس كورونا وفقًا للتقارير الطبية.

مبادرة شباب الجبلاو، لا تقتصر علي عملية الرش فحسب، لكنها تتضمن العمل وفقًا لثلاثة محاور، الأول رش المساجد و المنازل و الطرقات بكل ما تحويه من أسطح ملساء، ومنازل العائدين من العمرة والثاني توعية المواطنين بمخاطر كورونا وكيفية التعامل معه، أما المحور الثالث فيتمثل في تقديم شنط مواد غذائيه البسطاء من أبناء القريه خاصة في ظل حالة الحظر  المطاعم و المحلات التي بدأ تطبيقها مساء الخميس.

قال أحمد حسين" مدير مدرسة و منسق المبادرة"، إحساسنا بالمسئولين تجاه قريتنا ولمساعدة الدولة في جهودها للقضاء علي فيروس كورونا قبل تفاقم الأزمة وانتشاره بشكل كبير، دفعنا للاتفاق علي البدء في حملة فورية لتعقيم القرية خاصة بعد ظهور حالات ايجابية، فبدأنا بتوفير معدات و أدوات الرش بمشاركة أكثر من ١٥ شاب من أبناء القرية.

و تابع حسين،  المبادرة تعمل وفقًا لثلاث محاور، الأولي عملية الرش و التعقيم و الثانية التوعية المواطنين بمخاطر كورونا و كيفية تجنب الإصابة به من خلال طرق الأبواب و خطباء المساجد، و المرحلة الأخيرة تتمثل في تقديم شنط مواد غذائية للأسر الفقيرة وكبار السن حتي لا يضطرون لترك منازلهم.

و أشار منسق المبادرة، إلي أنه سوف يجرى تقييم يومي لعمل المبادرة للارتقاء بالايجابيات وتدارك السلبيات، مع دعوة أكبر عدد من المثقفين من خلال الإتصال أو مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في عملية التوعية، بشكل منظم ودون تجمعات كبيرة لتوصيل رسالة صحيحة و دقيقة عن المرض لأهالينا.

و أضاف محمد الجبلاوي " من القيادات الشعبية بالمحافظة "،بأن المبادرة بدأت من شباب القرية، وحاليا تمكنا من التشبيك مع مديرية الصحة بقنا، وتم مدنا بمنشورات توضيحية لتعريف المواطنين بطرق التعامل الصحيح مع الأزمة، و من غدًا السبت سوف يشارك معنا أطباء علاجي و وقائي لتوعية المواطنين والكشف عليهم.

و أشار الجبلاوي، إلي أن المبادرة تسعي لتوصيل رسائل طمأنة للأهالي خاصة بعد ظهور حالات ايجابية وانتشار شائعات مرعبة جعلت أهالي منطقة الشوينة في حالة رعب وهلع، و التأكيد علي أن التعامل الصحيح مع كورونا يمنع تفاقم الأمور ويجعل الأمر بسيط.

و أوضح الجبلاوي، بأن وجودهم وسط الأهالي وبشكل منظم له دور كبير في إحداث حالة ارتياح و استقرار مجتمعي، لافتًا إلي أن المبادرة التي يشارك فيها أبناء القرية من مختلف الفئات، سوف تواصل عملها في مختلف أرجاء القرية للرد علي الشائعات و توزيع الكمامات و الجوانتات علي المواطنين.

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بعد إحالة 3 حالات للحجر الصحي.. رش منازل العائدين من العمرة بسبب كورونا
بعد إحالة 3 حالات للحجر الصحي.. رش منازل العائدين من العمرة بسبب كورونا
بعد إحالة 3 حالات للحجر الصحي.. رش منازل العائدين من العمرة بسبب كورونا
بعد إحالة 3 حالات للحجر الصحي.. رش منازل العائدين من العمرة بسبب كورونا
بعد إحالة 3 حالات للحجر الصحي.. رش منازل العائدين من العمرة بسبب كورونا
بعد إحالة 3 حالات للحجر الصحي.. رش منازل العائدين من العمرة بسبب كورونا
بعد إحالة 3 حالات للحجر الصحي.. رش منازل العائدين من العمرة بسبب كورونا
بعد إحالة 3 حالات للحجر الصحي.. رش منازل العائدين من العمرة بسبب كورونا
بعد إحالة 3 حالات للحجر الصحي.. رش منازل العائدين من العمرة بسبب كورونا
بعد إحالة 3 حالات للحجر الصحي.. رش منازل العائدين من العمرة بسبب كورونا
بعد إحالة 3 حالات للحجر الصحي.. رش منازل العائدين من العمرة بسبب كورونا
بعد إحالة 3 حالات للحجر الصحي.. رش منازل العائدين من العمرة بسبب كورونا
بعد إحالة 3 حالات للحجر الصحي.. رش منازل العائدين من العمرة بسبب كورونا
بعد إحالة 3 حالات للحجر الصحي.. رش منازل العائدين من العمرة بسبب كورونا
بعد إحالة 3 حالات للحجر الصحي.. رش منازل العائدين من العمرة بسبب كورونا
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