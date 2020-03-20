متبقاش زبون.. حملة تنسيقية شباب الأحزاب لمكافحة شائعات كورونا

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الجمعة، حملة لمكافحة شائعات كورونا، ونصها: "الخوف والقلق بيخلونا ندور على أي خبر ونبقي الزبون الرسمي للشائعات وفيه ناس بتتجاوز المستوي ده و تدافع عن الشائعة.. متبقاش زبون! و خد الخبر من المصادر الرسمية".





يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا ينص على غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفية، ووحدات الطعام المتنقلة.





ويسري القرار ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.





وفي سياق متصل، بدأت مقار الوزارات والهيئات الحكومية تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة المرض؛ حيث قررت إلغاء نظام البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف، وتوفير أجهزة لقياس درجة حرارة الموظفين وعلى رأسهم الوزراء، والمتعاملون مع الوزارة، كما تم كذلك تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ومرافق الوزارات، وإجراء فحص Pcr للعاملين بالوزارة العائدين من الخارج مع عدم السماح بطلب وجبات غذائية من خارج المبنى، وأن يتم إجراء كشف طبي على العاملين بمكاتبهم.