AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم ليفربول السابق يكشف حقيقة اقتراب محمد صلاح من ريال مدريد

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:31 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
Advertisements
محمد السعيد
كشف ستيف ماكمنمان نجم ليفربول السابق، حقيقة اقتراب النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، من الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية أشارت، خلال الأسابيع الماضية، إلى رغبة ريال مدريد في الحصول على خدمات محمد صلاح، خلال الصيف المقبل.

وقال ماكمنمان في مقاله بموقع " Horse Racing":" لا أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة ومدريد سيتكتيفان بتدعيمات قليلة في الصيف المقبل، وسيعتمدان بشكل كبير على العناصر الموجودة، بعد الخسائر التي تكبدوها هذا الموسم بسبب إيقاف النشاط".

وتابع:" لا أري أي فرصة لانضمام محمد صلاح وساديو ماني إلى برشلونة أو ريال مدريد ، في الصيف المقبل.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب مؤخرا في إيقاف الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا "الإنجليزي - الإيطالي - الإسباني - الألماني - الفرنسي".



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد صلاح صنع تاريخا.. نجم ريال مدريد السابق: الكرة المصرية مليئة بالمواهب وينقصها النظام

أسطورة دفاع ليفربول يكشف عن حل لأزمة الهجوم بين محمد صلاح وساديو ماني

النني يحذر محمد صلاح من الانضمام إلى برشلونة أو ريال مدريد

نشرة الرياضة.. النني يحذر محمد صلاح.. تريزيجيه يتوعد مانشستر..عقوبة جديدة علي الزمالك

طلبات مبابي تقرب محمد صلاح من اللعب لريال مدريد

لاعب ليفربول السابق يعلق على رحيل محمد صلاح إلى ريال مدريد

ترشيحاتنا

بشكل مفاجئ.. الذهب يرتفع 2% اليوم.. تفاصيل

شكيت فيها وقتلتها بإيدي.. زوج يخنق زوجته بالدقهلية

كنوبة قلبية أو أشد.. مصاب بفيروس كورونا يشرح الأعراض

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مقر وزارة الخارجية الأمريكية

لو خايف من كورونا مش لازم تروح المسجد.. شروط إقامة صلاة الجمعة بالمنزل

السعودية: تدابير عاجلة بـ 120 مليار ريال لتخفيف آثار فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة قتل كورونا بالأعشاب

للوقاية من كورونا.. جمال شعبان يقدم 7 نصائح لزيادة مناعة الجسم

بمكياج صاخب وفستان ملفت.. منة عرفة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير