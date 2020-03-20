نجم ليفربول السابق يكشف حقيقة اقتراب محمد صلاح من ريال مدريد





وكانت تقارير صحفية أشارت، خلال الأسابيع الماضية، إلى رغبة ريال مدريد في الحصول على خدمات محمد صلاح، خلال الصيف المقبل.





وقال ماكمنمان في مقاله بموقع " Horse Racing":" لا أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة ومدريد سيتكتيفان بتدعيمات قليلة في الصيف المقبل، وسيعتمدان بشكل كبير على العناصر الموجودة، بعد الخسائر التي تكبدوها هذا الموسم بسبب إيقاف النشاط".





وتابع:" لا أري أي فرصة لانضمام محمد صلاح وساديو ماني إلى برشلونة أو ريال مدريد ، في الصيف المقبل.



يذكر أن فيروس كورونا تسبب مؤخرا في إيقاف الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا "الإنجليزي - الإيطالي - الإسباني - الألماني - الفرنسي".













كشف ستيف ماكمنمان نجم ليفربول السابق، حقيقة اقتراب النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، من الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.