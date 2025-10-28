برلماني: المتحف المصري الكبير صرح حضاري عالمي يجسد عظمة التاريخ المصري

قال المستشار محمد الأجرود، عضو مجلس الشيوخ، إن المتحف المصري الكبير يمثل صرحًا حضاريًا وثقافيًا عالميًا يجسد عظمة التاريخ المصري القديم، ويؤكد اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على التراث الإنساني وتعزيز دور مصر كمركز عالمي للثقافة والسياحة.

وأوضح الأجرود ، أن هذا المشروع العملاق يعد أكبر متحف أثري في العالم، وواجهة مشرفة لمصر أمام العالم أجمع، لما يحتويه من كنوز أثرية نادرة تمثل مختلف العصور التي مرت بها الحضارة المصرية على مر آلاف السنين.

تعزيز مكانة مصر السياحية والاقتصادية

وأضاف الأجرود، ان افتتاح المتحف الكبير سيكون حدثًا تاريخيًا فريدًا، يعزز مكانة مصر السياحية والاقتصادية، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في مجالي السياحة والثقافة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ ، أن المتحف المصري الكبير يعكس رؤية القيادة السياسية نحو بناء الجمهورية الجديدة القائمة على المعرفة والهوية الوطنية، ويبرهن على قدرة الدولة المصرية على تنفيذ المشروعات القومية العملاقة التي تليق بتاريخها ومكانتها بين دول العالم.