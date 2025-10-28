برلماني: المتحف الكبير هدية مصر للعالم.. والأكبر في التاريخ لحضارة واحدة

قال النائب أحمد الفار، عضو مجلس الشيوخ، إن المتحف المصري الكبير يعد بمثابة هدية مصر للعالم، ودليلًا جديدًا على عظمة الحضارة المصرية القديمة وقدرتها على إبهار البشرية حتى اليوم.

وأوضح الفار، في تصريحات صحفية له اليوم، إن المتحف المصري الكبير هو أول وأكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، مشيرًا إلى أن العالم كله يترقب باهتمام كبير حفل الافتتاح المنتظر يوم السبت الموافق 1 نوفمبر، والذي سيكون حدثًا عالميًا فريدًا يجسد مكانة مصر الثقافية والحضارية على خريطة العالم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المتحف يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل مختلف عصور الحضارة المصرية القديمة، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، إلى جانب القاعات المتنوعة التي صُممت وفق أحدث النظم العالمية في العرض المتحفي.

وأشار النائب أحمد الفار أن افتتاح المتحف المصري الكبير لا يُعد فقط حدثًا ثقافيًا وتاريخيًا، بل يمثل انطلاقة جديدة لتنشيط السياحة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، بما يعزز من مكانتها كوجهة عالمية تجمع بين الأصالة والتطور، موجهًا التحية لكل القائمين على هذا المشروع الوطني العملاق الذي يعبر عن روح مصر الحديثة.