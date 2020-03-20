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أخبار العالم

وضع 2600 جندي أمريكي في الحجر الصحي لاشتباه إصابتهم بـ كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:54 م
وضع 2600 جندي أمريكي
وضع 2600 جندي أمريكي في الحجر للاشتباه في إصابتهم بكورونا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" وضع نحو 2600 من قواتها في أوروبا قيد الحجر الصحي، وذلك لاشتباه إصابتهم بفيروس كورونا.

وأكد قائد القوات الأمريكية في أوروبا انه تم عزل نحو 2600 جندي بسبب مخاوف من إصابتهم بفيروس كورونا.

كانت البنتاجون أعلنت في وقت سابق إصابة 67 من منتسبيها بالفيروس.

في سياق آخر، أعلنت الخارجية الامريكية تعليق خدمات التأشيرات في جميع السفارات والقنصليات بكل دول العالم  وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان إن القرار "استجابة للتحديات العالمية الكبيرة المتعلقة بتفشي وباء كورونا".
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