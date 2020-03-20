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أخبار البلد

الأسبوع الثالث الأكثر خطرا.. كيف تخطط وزارة الصحة للتعامل مع فيروس كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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محمد غالي

قدّمت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح  للمواطنين ومقدمي الخدمات الطبية، لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية ومرض فيروس كورونا المستجد، وذلك تزامنا مع بدء الأسبوع الثالث لانتشار الفيروس، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وتشمل النصائح كالآتي:-

غسيل اليد  بالماء والصابون، يشكل آلية كبيرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ضرورة استعمال معقم الأيدي يمثل حماية كبيرة فى الوقاية من الفيروس المستجد.

غسيل اليد ينبغى أن يكون بصفة دورية بعد السعال أو العطس وعند رعاية مريض.

غسل اليد بعد اللعب والعودة من الخارج وقبل تناول الطعام.

غسيل اليد بعد استخدام المراحيض ومع اتساخ الأيدى لأى سبب وبعد التعامل مع الحيوانات وفضلاتها.

تجنب المخالطة اللصيقة لأي شخص لديه أعراض نزلات برد أو أنفلونزا.

استخدام المناديل عند السعال أو العطس، و التخلص منها  في سلة مهملات مغلقة.

طهي اللحوم جيدًا، وعدم التعامل مع الحيوانات دون اتباع أساليب الوقاية.

ضرورة استشارة الطبيب فورًا إذا ظهرت أي من هذه الأعراض على الشخص.


وبالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية لحماية أنفسهم والمرضى من انتقال أي أمراض أو فيروسات معدية:-

غسل اليدين بالصابون أو تدليكها بمعقم لمدة لا تقل عن 40 ثانية قبل البدء في أي إجراءات تتعلق بتعقيم.

تنظيف الأدوات الطبية وقبل التعامل مع أي مريض، وبعد التعامل مع المرضى والبيئة المحيطة بهم وقبل ارتداء أدوات الوقاية الشخصية وبعد نزعها.


تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس وتشجيع الآخرين على ذلك، ارتداء كمامة طبية وقفازات ونظارات واقية للعينين أثناء التعامل مع المرضى المصابين بأعراض تنفسية حادة.

الإبلاغ على الفور إذا ظهرت أعراض السعال أو العطس أو الشعور بالحمى بعد تقديم الرعاية لمريض مشتبه في إصابته بأي أمراض معدية.

ارتداء "الماسك الواقي" عند التعامل مع شخص مصاب بأمراض معدية أو عند السعال أو الرشح.


رقمين للخط الساخن برقم 105،و 15335، لتلقي استفسارات المواطنين عن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-



الحالات الجديدة:- 46

الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من ايجابية الي سلبية:- 42

الوفيات الجديدة:- 1

عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان):- 28

إجمالي الوفيات:-7

إجمالي أعداد المصابين:- 256



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