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أخبار البلد

بعد إعلان ترامب.. الصحة العالمية تحسم مصير علاج الكورونا بـ دواء الملاريا

الخميس 19/مارس/2020 - 07:48 م
فيروس كورونا - علاج
فيروس كورونا - علاج فيروس كورونا
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محمد غالي
تحدث اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن علاج فيروس كورونا المستجد والذي يحتوي على المادة الفعالة "هيدروكسي كلوروكوين" وتستخدم في علاج الملاريا والروماتويد.

واكد الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، أنه كلام غير دقيق و أحدث ربكة في الصيدليات نظرا لحرص المواطنين على شراء الدواء بدون داعي.

واوضح الشيخ، ان للاسف الشديد دواء البلاكونيل، يصرف بدون وصفة طبية،" روشتة".


وأعلن مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، انه حتي الان لايوجد اي دواء يعالج فيروس كورونا المستجد.


واوضح المكتب، ان منظمة الصحة العالمية تسعي سعيًا حثيثًا، بالتعاون مع الباحثين والأطباء حول العالم، إلى استقصاء علاجات ممكنة للفيروس. 

ويشمل ذلك البحث في ما إذا كانت الأدوية المضادة للفيروسات الحالية لها تأثير على الفيروس إلا أن العمل لا يزال في مرحلة مبكرة، ولم تصدر أي توصيات".

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