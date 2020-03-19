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أخبار البلد

الصيادلة: بلاكوينيل افتعل أزمة.. ونقص شديد لصرفه دون روشتة

الخميس 19/مارس/2020 - 08:21 م
صدى البلد
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محمد غالي

قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن اكتشاف دواء لعلاج فيروس كورونا المستجد، يدعي "بلاكوينيل" كلام غير دقيق.


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الصيادلة: بلاكوينيل افتعل أزمة.. ونقص شديد لصرفه دون روشتة


وأكد الشيخ، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن دواء بلاكوينيل، افتعل أزمة كبيرة في الصيدليات نظرا لحرص المواطنين على شراء الدواء بدون داع، مما أدى إلي نقصه.


وأوضح الشيخ، أنه للأسف الشديد دواء البلاكونيل، يصرف بدون وصفة طبية،" روشتة".


وينتج عقاري البلاكونيل والهيدروكين من مادة "هيدروكسي كلوروكوين" ويتم إنتاجهما في مصر منذ سنوات.


ويعد عقار الهيدروكين عبارة عن علبة بها 3 شرائط بــ 26 جنيه بينما عقار البلاكونيل علبة بها 6 شرائط بــ 90 جنيها.


ويستخدمان لعلاج الملاريا والروماتويد والأمراض المناعية.


وعقار PLAQUENIL يعالج التهابات المفاصل والالتهابات الجلدية والحساسية، حيث أنه يحتوي علي المادة الفعالة هيدروكسي كلوروكين، التي تعمل علي الوقاية من الإصابة بمرض الملاريا الذي يحدث بسبب لدغات البعوض، وقد أثبتت الدراسات والأبحاث أن له أثر مباشر في علاج أمراض الروماتيزم وعلاج مرض الذئبة الحمراء، كما يخفف عقار PLAQUENIL الأمراض الجلدية ويقلل من تأثيرها واعراضها.

 

وأوضحت شركة دواء عالمية، بفرنسا، أنها أجرت العديد من التجارب المختلفة لدواء بلاكوينيل، المعالج لفيروس كورونا، المضادّ للمصابين بـ الملاريا على عدد من المصابين بفيروس كورونا الجديد.

 

وأعلن مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، أنه حتي الآن لا يوجد أي دواء يعالج فيروس كورونا المستجد.

 


وأوضح المكتب، أن منظمة الصحة العالمية تسعي سعيًا حثيثًا، بالتعاون مع الباحثين والأطباء حول العالم، إلى استقصاء علاجات ممكنة للفيروس.

 

ويشمل ذلك البحث في ما إذا كانت الأدوية المضادة للفيروسات الحالية لها تأثير على الفيروس إلا أن العمل لا يزال في مرحلة مبكرة، ولم تصدر أي توصيات".

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