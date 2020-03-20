أول فنانة مصابة بـ كورونا.. هند البحرينية تثير الجدل في الحجر الصحي

أثارت الفنانة هند البحرينية حالة كبيرة من الجدل، بعد نشر فيديو لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه من داخل الحجر الصحي، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
وظهرت هند البحرينية، في الفيديو ترقص داخل الحجر الصحي وتمارس حياتها بشكل طبيعي، وعلقت قائلة: "عزل الفيروس"، في إشارة منها إلى التحدي الداخلي لمواجهة الفيروس.
وكشفت الفنانة هند البحرينية، عن إصابتها بفيروس كورونا فور عودتها من إسبانيا وتحديدًا من مدينة برشلونة، وقالت "شعرت ببعض الأعراض وقمت بإجراء التحليل والفحوصات الطبية اللازمة وظهرت النتائج إيجابية".
وأضافت أن اكتشافها للمرض في مراحله الأولى أفضل، وأنها لم تشعر ببعض الأعراض الخطيرة حتى الآن، وهي حاليا في المستشفى لتلقي العلاج.