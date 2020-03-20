AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أول فنانة مصابة بـ كورونا.. هند البحرينية تثير الجدل في الحجر الصحي

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:44 م
هند البحرينية
هند البحرينية
Advertisements
سعيد فراج
أثارت الفنانة هند البحرينية حالة كبيرة من الجدل، بعد نشر فيديو لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه من داخل الحجر الصحي، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19

وظهرت هند البحرينية، في الفيديو ترقص داخل الحجر الصحي وتمارس حياتها بشكل طبيعي، وعلقت قائلة: "عزل الفيروس"، في إشارة منها إلى التحدي الداخلي لمواجهة الفيروس. 

وكشفت الفنانة هند البحرينية، عن إصابتها بفيروس كورونا فور عودتها من إسبانيا وتحديدًا من مدينة برشلونة، وقالت "شعرت ببعض الأعراض وقمت بإجراء التحليل والفحوصات الطبية اللازمة وظهرت النتائج إيجابية". 

وأضافت أن اكتشافها للمرض في مراحله الأولى أفضل، وأنها لم تشعر ببعض الأعراض الخطيرة حتى الآن، وهي حاليا في المستشفى لتلقي العلاج. 
أول فنانة مصابة بـ كورونا.. هند البحرينية تثير الجدل في الحجر الصحي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يقتحم هوليوود.. إصابة 3 نجوم في نفس اليوم وتوم هانكس وزوجته يغادران الحجر الطبي

فنانة عربية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. فيديو

أهم الأخبار .. إصابة فنانة شهيرة بكورونا .. تحذيرات من طقس الخميس.. ووضع العاملين بالسياحة في 4 محافظات بالحجر الصحي

بسبب كورونا.. فنانة عربية تثير الجدل بعد مخالطة مصابة

أول فنانة عربية شهيرة تعلن إصابتها بـ كورونا.. اتهمت بالسرقة ودعم المثليين وتزوجت مرتين

أخبار الفن.. قصة حب منة عرفة وعلى غزلان.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري.. فنانة شهيرة تحتقر موقف شقيق ياسمين صبري

ترشيحاتنا

في "سوق ملوخية".. بلكونة تقتل سيدة بدمنهور

بمكياج صاخب وفستان ملفت.. منة عرفة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

زعيم كوريا الشمالية في زمن الكورونا.. مثير للجدل وتدور حوله الشائعات.. يجهز قنبلة لقصف أمريكا ويستعد لحرب على لقاح الفيروس

الأسوأ لم يأت بعد.. هل يهدد فيروس كورنا الحياة فى أفريقيا

بسبب أولادها.. رجاء الجداوي تبكي على الهواء.. فيديو

إصابة ثاني كلب في العالم بفيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتائج عكسية.. أضرار تناول القهوة بعد 6 مساء

اسعار بي ام دبليو BMW اليوم في مصر بعد أحدث تخفيض.. صور

لو معندكش كورونا .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول علاج الملاريا بشكل عشوائي؟