بسبب كورونا.. فنانة عربية تثير الجدل بعد مخالطة مصابة

أثارت الفنانة اللبنانية سارة الهاني، حالة كبيرة من الجدل؛ بعد ظهورها برفقة الفنانة هند البحرينية التي أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 ، ودخولها الحجر الصحي لتلقي العلاج.





وتساءل عدد من النشطاء عن حقيقة انتقال العدوى من هند البحرينية إلى سارة الهاني، لاسيما أن الثنائي ظهرا معًا قبل فترة قليلة من اكتشاف "هند" إصابتها بفيروس كورونا القاتل.





و كشفت الفنانة هند البحرينية، عن إصابتها بفيروس كورونا فور عودتها من إسبانيا وتحديدًا من مدينة برشلونة، وقالت "شعرت ببعض الأعراض وقمت بإجراء التحليل والفحوصات الطبية اللازمة وظهرت النتائج إيجابية".



وأضافت أن اكتشافها للمرض في مراحله الأولى أفضل، وأنها لم تشعر ببعض الأعراض الخطيرة حتى الآن، وهي حاليا في المستشفى لتلقي العلاج.