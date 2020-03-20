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برلمان

"المؤتمر" يقرر توفير مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا للمواطنين وتوزيعها على المنازل

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:36 م
حزب المؤمر
حزب المؤمر
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أحمد أيمن
قرر حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار رئيس الحزب بعد الاجتماع الذى تم عقده، توفير كميات من مادة الكحول الأثيلي المعقمة ومادة الكلور المطهرة والمناديل المبللة والبخاخات المطهرة لذلك الفيروس.

وأكد جهاد سيف نائب رئيس حزب المؤتمر والمتحدث الرسمى باسم الحزب، أنه تقرر قيام حزب المؤتمر بتعقيم وتطهير جميع المساجد والكنائس والمطاعم والأماكن العامة والمحلات والتي يتردد عليها المواطنون بمركز ومدينة منيا القمح والقري وتوزيع عبوات مخصصة علي المنازل بمركز ومدينة منيا القمح والقري اضافة الى توزيع الإرشادات والاحتياطات اللازمة لتفادي هذا الفيروس الوبائي علي الطرق والسيارات والمنازل وأهالي منيا القمح والقرى.

وقال " سيف " إن الربان عمر المختار رئيس حزب المؤتمر طالب من جميع أمانات الحزب على مستوى المحافظات والمدن والمراكز تنفيذ هذه المبادرة لمساندة جهود الدولة فى التوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد.
"المؤتمر" يقرر توفير مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا للمواطنين وتوزيعها على المنازل
"المؤتمر" يقرر توفير مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا للمواطنين وتوزيعها على المنازل
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