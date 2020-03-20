أمطار خفيفة تضرب القاهرة والجيزة

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة مساء اليوم، الجمعة، طقسًا سيئًا.





وسقطت أمطار خفيفة على بعض المناطق بالمحافظتين فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة، وشدة الرياح.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدا السبت، الطقس في القاهرة الكبرى بارد نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة ، فيما سيكون في الوجه البحرى باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح خفيفة الى معتدلة.



