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محافظات

أمطار خفيفة تضرب القاهرة والجيزة

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:53 م
امطار
امطار
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عبد العزيز جمال - محمد الصاحي
شهدت محافظتا القاهرة والجيزة مساء اليوم، الجمعة، طقسًا سيئًا.

وسقطت أمطار خفيفة على بعض المناطق بالمحافظتين فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة، وشدة الرياح.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدا السبت، الطقس في القاهرة الكبرى بارد نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة ، فيما سيكون في الوجه البحرى باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح خفيفة الى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. 
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