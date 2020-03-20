هل تشهد البلاد موجة سيول عنيفة بـ فصل الربيع ؟ .. الأرصاد ترد

قالت

، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الجمعة نهاية فصل الشتاء ومن المقرر أن يبدأ غد السبت

والذى من المقرر أن يستمر 88 يوما و 23 ساعة وينتهى فى 21 يونيو من العام الجارى.