هل تشهد البلاد موجة سيول عنيفة بـ فصل الربيع ؟ .. الأرصاد ترد

قالت ايمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الجمعة نهاية فصل الشتاء ومن المقرر أن يبدأ غد السبت فصل الربيع والذى من المقرر أن يستمر 88 يوما و 23 ساعة وينتهى فى 21 يونيو من العام الجارى.
وكشفت ، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" مع الإعلامية خلود زهران عبر فضائية "إكسترا نيوز بأن الطقس الحالى لا يزال يسجل انخفاض درجات الحرارة بالمعدلات الطبيعية بحوالى 4 : 5 درجات، لافتة إلى أن الطقس الحالى يشهد برودة خلال فترات النهار وشديد البرودة أثناء فترات الليل .
وأشارت إلى أن القاهرة تسجل 17 درجة مئوية وهو ما يسجل أقل من المعدلات بالإضافة لسقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية ، الدلتا والقاهرة ، ونشاط رياح على المناطق المكشوفة يزود الشعور بالبرودة .
ونوهت ، بأن طقس 48 ساعة القادمة ستشهد موجات برودة على أن ترتفع درجات الحرارة وتعود لمعدلاتها الطبيعية بدءا من بعد غد السبت بالتزامن مع فصل الربيع والذى سيشهد موجة عواصف ترابية قوية فقط دون سقوط أمطار .
ولفتت، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن أن فصل الربيع هو فترة التقلبات الجوية خاصة وأن رياح الخماسين والعواصف الترابية.