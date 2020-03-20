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فن

روت قصتها.. إصابة أول نجمة هندية بـ فيروس كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:08 م
كانيكا كابور
كانيكا كابور
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سعيد فراج
أعلنت اليوم الجمعة 20 مارس، النجمة والمطربة الهندية كانيكا كابور، عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، عن إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19

وكتبت كانيكا كابور، عبر انستجرام: "خلال الأيام الأربعة الماضية ، كنت أعاني من علامات الإنفلونزا ، وأجريت اختبارا طبيا، وكانت النتيجة إيجابية لـ فيروس كورونا - كوفيد 19". 

وتابعت كانيكا، قائلة: "أنا وعائلتي في الحجر الصحي الكامل الآن ونتبع النصائح الطبية حول كيفية المضي قدمًا، وحددت الأشخاص الذين كنت على اتصال معهم"، مضيفة: "تم فحصي في المطار وفقًا للإجراء العادي قبل 10 أيام عندما عدت إلى المنزل، وقد ظهرت الأعراض منذ 4 أيام فقط".

وأضافت: "في هذه المرحلة ، أود أن أحثكم جميعًا على ممارسة العزلة الذاتية والاختبار إذا كانت لديك العلامات .. أشعر أنني بخير، مثل الإنفلونزا العادية والحمى الخفيفة، ولكن يجب أن نكون مواطنين عاقلين في هذا الوقت ونفكر في كل مكان حولنا .. لا يمكننا تجاوز هذا بدون ذعر إلا إذا استمعنا إلى الخبراء وتوجيهات الحكومة .. وأتمنى للجميع صحة جيدة".

روت قصتها.. إصابة أول نجمة هندية بـ فيروس كورونا
روت قصتها.. إصابة أول نجمة هندية بـ فيروس كورونا
روت قصتها.. إصابة أول نجمة هندية بـ فيروس كورونا
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