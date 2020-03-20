روت قصتها.. إصابة أول نجمة هندية بـ فيروس كورونا

كانيكا كابور ، عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، عن إصابتها بـ فيروس أعلنت اليوم الجمعة 20 مارس، النجمة والمطربة الهندية، عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، عن إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19





كانيكا كابور، عبر انستجرام: " خلال الأيام الأربعة الماضية ، كنت أعاني من علامات الإنفلونزا ، وأجريت اختبارا طبيا، وكانت النتيجة إيجابية لـ وكتبتخلال الأيام الأربعة الماضية ، كنت أعاني من علامات الإنفلونزا ، وأجريت اختبارا طبيا، وكانت النتيجة إيجابية لـ فيروس كورونا - كوفيد 19 ".





وتابعت كانيكا، قائلة: "أنا وعائلتي في الحجر الصحي الكامل الآن ونتبع النصائح الطبية حول كيفية المضي قدمًا، وحددت الأشخاص الذين كنت على اتصال معهم"، مضيفة: "تم فحصي في المطار وفقًا للإجراء العادي قبل 10 أيام عندما عدت إلى المنزل، وقد ظهرت الأعراض منذ 4 أيام فقط".