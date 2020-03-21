AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أدعية التحصين من الأوبئة والأمراض

السبت 21/مارس/2020 - 09:29 ص
ادعية التحصين من
ادعية التحصين من الأوبئة والأمراض
Advertisements
محمود ضاحي

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن التحصن بالرقى والأدعية والأذكار الشرعية من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان -صلى الله عليه وسلم- يكثر من الاستعاذة بالله من «مِنْ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئْ الْأَسْقَامِ» رواه أبو داود (رقم/1554).


ونشرت الإفتاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، دعاء التحصين من الأوبئة، وذلك تزامنًا مع انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا فى عدد من دول العالم، والذي لاقى الآلاف مصيرهم بسبه.

وجاء نص الدعاء «تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير»، ناصحةً بترديد هذا الدعاء قبل النوم وعند الاستيقاظ منه.

أكدت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعًا القنوت في الصلاة لصرف مرض وفيروس كورونا.

وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أن الدعاء بصرف المرض والوباء يكون عامًّا للمسلمين وغير المسلمين، في الصلاة وخارجَها، كما يجوز القنوت لذلك في جميع الصلوات المكتوبات، أو الاقتصار عليه في صلاة الفجر.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن هناك مجموعة من الأسباب التي يُترخَّصُ بها لترك الجماعة في المسجد بل والجمعة، ومنها أسباب عامة؛ كالمطر الشديد والوحل الذي يُتأذى به وكذا الظلمة التي لا يُبصر بها الإنسان طريقه إلى المسجد، ومنها أسباب خاصة؛ كالمرض، والخوف على نفسه أو ماله أو أهله، وكذلك أكل ما له رائحة كريهة، وأيضًا إذا غلبه النوم، وغير ذلك من الأسباب وما يشبهها.

ويدل على ذلك ما ورد في الصحيحين أن ابن عباس قال لِمُؤَذِّنِه في يوم مَطِير: «إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم»، قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: «أتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عَزْمة -أي: واجبة-، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدَّحض -أي: والزلل والزلق».

وتابعت: لا شك أن خطر الفيروسات والأوبئة الفتاكة المنتشرة وخوف الإصابة بها أشد، خاصة مع عدم توفر دواء طبي ناجع لها، لذا فالقول بجواز الترخُّص بترك صلاة الجماعات في المساجد عند حصول الوباء ووقوعه بل وتوقعُّه أمر مقبول من جهة الشرع والعقل.

وأضافت، أن الدليل على أن الخوف والمرض من الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه، عذر»، قالوا: وما العذر؟، قال: «خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى» [رواه أبو داود].

وتابعت: الأصل في ذلك القاعدة الفقهية: "لا ضرر ولا ضرار"، فإذا أخبرت الجهات المعنية بضرورة منع الاختلاط في الجمع والجماعات بقدر ما وألزمت به، فيجب حينئذ الامتثال لذلك، ويتدرج في ذلك بما يراعي هذه التوصيات والإلزامات، ويبقى شعار الأذان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد الجندي عن كورونا: التدابير الصحية «غلسة» وضرورية لحماية المجتمع

دعاء رسول الله للاستعاذة من الأمراض

للتحصين من كورونا.. 15 دعاء يقال عند انتشار الوباء يحفظك من جميع الأمراض

الأزهر يزف بشرى سارة للمصابين بفيروس كورونا

فتاوى كورونا .. دار الإفتاء تجيب عن 9 أسئلة عن الفيروس تشغل الأذهان

لماذا كَره الفقهاء الصلاة بالكمامة .. وهل تبطل العبادة أثناء ارتدائها؟

ترشيحاتنا

سكرانين.. شاهد حالة قطيع من الأفيال بعد شرب 30 لتر خمور في الصين.. فيديو وصور

نجم ليفربول ينفعل بسبب كورونا: عار عليكم.. ليس لديكم احترام!

إسراء عبد الفتاح توجه رسالة رومانسية لزوجها حمدي المرغني

أسعار الذهب اليوم السبت 21/3/2020.. فيديو

كريستيانو رونالدو يتلقى خبر سعيدا من الحجر الصحي

أمطار غزيرة تضرب مناطق بـ شمال سيناء.. ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار شيفروليه chevrolet اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور

فى عيد الأم.. نجمات تألقن برفقة أولادهم بنفس الملابس

أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور