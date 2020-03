محمد محمود عبد العزيز يحتفل بعيد الأم بصورة من طفولته مع والدته

View this post on Instagram

امى الغاليه... ربنا يخليكى لينا و يباركنا فى حضرتك و يجمعنا دايمًا على كل خير، عيد ام سعيد و كل سنه و حضرتك طيبه و بخير و يا رب دايما ان شاء الله فى احسن صحه و احسن حال... 😊🌹🌹🌹🌹🌹😊 ملحوظه: هذا الطفل يبقا انا 🙈😁... (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا) @gigizoed #مصر #محمد_محمود_عبدالعزبز #محمد_محمود_عبد_العزيز #محمود_عبدالعزيز #محمود_عبد_العزيز #مجموعة_فنون_مصر #mohamed_mahmoud_abdelaziz #mohamed_mahmoud_abd_elaziz #mahmoud_abdelaziz #mahmoud_abd_elaziz #egypt #egyptian_arts_group #photography #egyptian #cinema #actor #producer #hollywood #paris #uae #saudiarabia #kuwait #jordan #lebanon #algeria #morocco #france #canada #oman #lybia