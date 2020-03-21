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فن

محمد محمود عبد العزيز يحتفل بعيد الأم بصورة من طفولته مع والدته

السبت 21/مارس/2020 - 12:11 ص
محمد محمود عبد العزيز
محمد محمود عبد العزيز ووالدته
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محمد بدران
حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز على مشاركة المصريين الاحتفال بعيد الأم، الذي يوافق اليوم 21 مارس من كل عام.

ونشر "محمد عبد العزيز"، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة من طفولته تجمعه بوالدته، وعلق عليها قائلا: "امى الغاليه... ربنا يخليكى لينا و يباركنا فى حضرتك و يجمعنا دايمًا على كل خير".

واضاف "عيد ام سعيد و كل سنه و حضرتك طيبة و بخير ويا رب دايما ان شاء الله فى احسن صحه واحسن حال... 😊🌹🌹🌹🌹🌹😊ملحوظه: هذا الطفل يبقا انا 🙈😁اسألكم الفاتحة والدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا"

يذكر أن محمد محمود عبدالعزيز، شارك في بطولة مسلسل "قيد عائلي"، الذي عرض مؤخرا، وهو من بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين.


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امى الغاليه... ربنا يخليكى لينا و يباركنا فى حضرتك و يجمعنا دايمًا على كل خير، عيد ام سعيد و كل سنه و حضرتك طيبه و بخير و يا رب دايما ان شاء الله فى احسن صحه و احسن حال... 😊🌹🌹🌹🌹🌹😊 ملحوظه: هذا الطفل يبقا انا 🙈😁... (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا) @gigizoed #مصر #محمد_محمود_عبدالعزبز #محمد_محمود_عبد_العزيز #محمود_عبدالعزيز #محمود_عبد_العزيز #مجموعة_فنون_مصر #mohamed_mahmoud_abdelaziz #mohamed_mahmoud_abd_elaziz #mahmoud_abdelaziz #mahmoud_abd_elaziz #egypt #egyptian_arts_group #photography #egyptian #cinema #actor #producer #hollywood #paris #uae #saudiarabia #kuwait #jordan #lebanon #algeria #morocco #france #canada #oman #lybia

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