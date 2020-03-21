ماتغلطوش غلطتي.. مصرية مصابة بكورونا تبكي وتحذر المواطنين من داخل الحجر الصحي.. شاهد

في ظل ذعر الكثيرون والتزامهم منازلهم خشية الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفي الوقت الذي شكك فيه البعض بمدى خطورة المرض، نشرت فتاة مصرية رسالة هامة من داخل الحجر الصحي مفادها "ماتغلطوش غلطتي".





تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لفتاة مصرية من داخل مستشفى الحجر الصحي حذرت فيها من الاختلاط والزيارات تحت الاعتقاد الخاطئ "المرض بعيد عني".





قالت الفتاة في حزن شديد متحدثة عن كورونا: "ماتغلطوش غلطتي.. اقعدوا في بيوتكم يا جماعة.. الموضوع بجد وخطير"، وأضافت: "أنا كنت بزور أصحابي وبخرج وبسافر، كنت فاكرة المرض بعيد عني لكن ماطلعش بعيد وفعلًا اتصابت".

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وطالبت الجميع باتخاذ تدابير السلامة من تعقيم اليدين وعدم لمس الوجه خارج المنزل إذا اضطروا للخروج وعند العودة إلى البيت، وعند العودة إلى البيت تعقيم المفاتيح ومقابض الأبواب.





ثم سألت أخيرًا الناس الدعاء لها بالشفاء في حزن شديد، مما أثار موجة واسعة من التعاطف معها على مواقع التواصل الاجتماعية.