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أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 21 - 3 - 2020 ..فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 08:36 ص
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
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هاجر إبراهيم
عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "دي إم سى"، تقريرًا مُفصلًا اليوم، السبت 21 - 3 - 2020، عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق.

وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، السبت 21 -3- 2020 في سوق العبور ومعظم الأسواق.

ويمكن لأفراد الأسرة التعرف إلى قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة عبر  البرنامج التي يعرضها بشكل يومي.


أسعار الخضراوات اليوم

البطاطس 6 جنيهات
الطماطم 7 جنيهات
الخيار 5 جنيهات
البصل 8 جنيهات
الملوخية 6 جنيهات
الثوم 11 جنيهًا
الجزر 5 جنيهات
الكوسة 8 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

البرتقال 8 جنيهات
جوافة 7 جنيهات
الموز 10 جنيهات
الفراولة 10 جنيهات
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