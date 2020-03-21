أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 21 - 3 - 2020 ..فيديو

عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "دي إم سى"، تقريرًا مُفصلًا اليوم، السبت 21 - 3 - 2020، عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق.
وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، السبت 21 -3- 2020 في سوق العبور ومعظم الأسواق.
ويمكن لأفراد الأسرة التعرف إلى قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة عبر البرنامج التي يعرضها بشكل يومي.
أسعار الخضراوات اليوم
البطاطس 6 جنيهات
الطماطم 7 جنيهات
الخيار 5 جنيهات
البصل 8 جنيهات
الملوخية 6 جنيهات
الثوم 11 جنيهًا
الجزر 5 جنيهات
الكوسة 8 جنيهات
أسعار الفاكهة اليوم في مصر
البرتقال 8 جنيهات
جوافة 7 جنيهات
الموز 10 جنيهات
الفراولة 10 جنيهات