شاهد.. مهارات هنري في تحدي المناديل الورقية

شارك الفرنسي تييري هنري أسطورة آرسنال السابق، ومدرب إمباكت مونتريال المنافس في الدوري الأمريكي الحالي، في تحدي المناديل الورقية في المنزل، للوقاية والحد من تفشي فيروس كورونا.

ونشر هنري مقطع فيديو بمنزله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مهاراته الجبارة.

واستعرض الأسطورة الفرنسية مهاراته بالمناديل الورقية مستخدما قدميه، حيث سدد لفافة المناديل في الهواء بطريقة سحرية.

كما شارك ايضًا، العديد من نجوم الكرة الأوروبية في تحدي البقاء بالمنزل، للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

📲| #AFC@ThierryHenry putting his own little twist on the #StayAtHomeChallenge



Class is permanent 👑 pic.twitter.com/XInCg8ELh3