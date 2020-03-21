المنتج الأول لـ الفانيليا دوليا.. دولة أفريقية تمتلك رابع أكبر جزيرة في العالم.. تعرف عليها

دولة جزرية في المحيط الهندي، تبعد نحو 400كم عن ساحل شرق أفريقيا، كانت تعرف باسم جمهورية ملجاش، هى دولة مدغشقر التى تمتلك رابع أكبر جزيرة في العالم، والعديد من الجزر الصغيرة.





تاريخها يعود إلى 10،000 عام حيث تكونت أول مستوطنة بشرية في مدغشقر بين 350 قبل الميلاد و550 ميلادي من قبل الشعوب الأسترونيزية، وانضم إليهم فى القرن التاسع الميلادى مهاجرون بانتويون عبروا قناة موزمبيق من شرق أفريقيا، عاشت هذه المجموعات فى استقرار واستمرت هذه التحالفات الاجتماعية كلا منها كان له تأثيرا فى الحياة الثقافية فى مدغشقر إلى أن جاء اتحدت الجزيرة فى أوائل القرن التاسع عشر، وحُكمت كمملكة مدغشقر من خلال سلسلة من نبلاء ميرينا.





انضمت الجزيرة إلى الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية وانتهت الملكية في عام 1897 ولكن على الرغم من مرور الأعوام قدر الظلام أن ينقشع واستطاعت مدغشقر أن تنال استقلالها فى ١٩٦٠.





تمتلك مدغشقر ما يقرب من 90 ٪ من الحياة البرية لا توجد في أي مكان آخر على الأرض، هذا بالإضافة إلى كونها مركزا للتنوع البيولوجي، كما تمتاز مدغشقر بمنتج الفانيليا حيث تعد أكبر دولة في العالم منتجة ومصدرة للفانيليا.



