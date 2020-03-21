



قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، إن إجراءات التباعد الاجتماعي لمواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد، بما في ذلك قيود السفر، لن تُطبق إلا لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، حيث يتوقع تراجع حدة الأزمة بحلول ذلك الموعد.





وأضاف روحاني، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، أن إيران "يجب أن تفعل كل ما هو ضروري لعودة الإنتاج الاقتصادي إلى طبيعته"، متهما ما وصفهم بـ "معادين للثورة" بالتآمر لوقف الإنتاج الاقتصادي. وإيران واحدة من الدول الأكثر تضررا بالعدوى خارج الصين، حيث أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 20610 حتى الآن، هذا إلى جانب تسجيل 123 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1556.

عرضت فضائية " إكسترا نيوز " خبرًا عاجلًا أفادت فيه أن إيران تسجل 123 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا .