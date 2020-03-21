للوقاية من كورونا.. رئيس الإنجيلية يوجه رؤساء المذاهب بمتابعة تعليق الاجتماعات

شدد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، على رؤساء المذاهب الانجيلية وأعضاء المجلس الملي الانجيلي العام، بضرورة متابعة تعليق الأنشطة والاجتماعات حتى نهاية مارس.





وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية على ضرورة التعاون من أجل عبور أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة تعليق الاجتماعات بما فيها اجتماع يوم الأحد.





واتخذ سنودس النيل الإنجيلي، مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تماشيا مع سياسة الطائفة الإنجيلية، وسياسة الدولة للوقاية من كورونا.





وأوقف السينودس كافة الصلوات وغلق جميع الكنائس على مستوى الجمهورية وكذلك المبنى الإداري وذلك حتى نهاية مارس الجاري كطريقة للوقاية من فيروس كوفيد كورونا المستجد

وذكر بيان السنودس: استشعارًا للخطر الذي يهدد البلاد، وتجاوبًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، وتمشيًا مع قرارات الطائفة الإنجيلية بمصر؛ قرر سنودس النيل الإنجيلي - المجمع الأعلى للكنيسة الأنجيلية المشيخية بمصر- من خلال لجنته التنفيذية: وقف جميع الاجتماعات العامة بما فيها (الأحد والجمعة)، وكافة الاجتماعات الفرعية والأنشطة واللجان الإدارية، في كل الكنائس المحلية على مستوى مجامع السنودس والمؤسسات السنودسية والمبنى الإداري للسنودس بالأزبكية وتعليق كافة الأعمال الإدارية بالمبنى

وأضاف البيان: وقررت الكنيسة تكريس صوم انقطاعي للوقاية من المرض أيام ٢٢ و٢٣ و٢٤ مارس ونرجو منكم جميعًا الالتزام بكافة القرارات التي تصدرها الدولة، والقيام بالتوعية اللازمة لسلامة وأمن المواطنين، ونصلي أن يحفظ الرب بلادنا وكل البشرية من هذا الوباء الخطير.







