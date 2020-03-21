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توك شو

شاهد.. طارق علام ينهار فى البكاء داخل المسجد الحرم.. إعرف السبب

السبت 21/مارس/2020 - 04:33 م
طارق علام
طارق علام
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شيرين عادل
وجه الإعلامى طارق علام، نصائح للمواطنين بالالتزام بالمنزل داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها،  مطالبا المصريين بضرورة البقاء فى منازلهم للحفاظ على سلامتهم من فيروس كورونا.

وعرض الإعلامى طارق علام  ، خلال حلقته الأولى من برنامج مع طارق علام عبر قناته  بموقع اليوتيوب ، مقطع فيديو  وهو يبكى بحرارة أثناء تأدية الصلاة بالحرم المكى بالسعودية ويردد الدعاء خلف المؤذن برفع بلاء فيروس كورونا عن المسلمين  ونجاة العالم من بلائه . 


ووجه الدعوة للشعب المصرى للبقاء بالمنازل  قائلا " خليك فى البيت "  واحمى نفسك وبلدك من فيروس كورونا محذرأ من عدم التعامل مع هذا الوباء بإستهتار أو لا مبالاة. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.

وتم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و 28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. 

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