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فن

هعمله فى العلن ولا السر.. رانيا يوسف تشارك فى تحدٍ جديد بسبب كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 05:20 م
صدى البلد
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شروق حمدى
اعلنت الفنانة رانيا يوسف عن مشاركتها فى تحدى الخير وتكفلها بمصاريف 50 أسرة من خلال مقطع فيديو بحسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر"

وقالت رانيا يوسف من خلال الفيديو " بقالى يومين بفكر فى تحدى شيكو هعمله فى العلن ولا فى السر "

واضافت رانيا يوسف " مش هتحدى حد بالاسم لانى عارفة ظروف الناس وزمايلى دلوقتى" 

وتايعت رانيا يوسف "لكن هتحدى كل زمايلى اللى يقدر يعمل خير يعمله دلوقتى "

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف يعرض لها حاليا فيلم "صندوق الدنيا" الذى يشاركها البطولة فيه باسم سمرة وخالد الصاوى وأحمد كمال وتأليف وإخراج عماد البهات.   

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