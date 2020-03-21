هعمله فى العلن ولا السر.. رانيا يوسف تشارك فى تحدٍ جديد بسبب كورونا

اعلنت الفنانة رانيا يوسف عن مشاركتها فى تحدى الخير وتكفلها بمصاريف 50 أسرة من خلال مقطع فيديو بحسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر"
وقالت رانيا يوسف من خلال الفيديو " بقالى يومين بفكر فى تحدى شيكو هعمله فى العلن ولا فى السر "
واضافت رانيا يوسف " مش هتحدى حد بالاسم لانى عارفة ظروف الناس وزمايلى دلوقتى"
وتايعت رانيا يوسف "لكن هتحدى كل زمايلى اللى يقدر يعمل خير يعمله دلوقتى "
تحدي الخير وقبلت التحدي بالتكفل بالاسر المتضرره من #فيروس_كورونا، ربنا يحمي العالم كله ونعدي الأزمة 🙏 #Covid_19 #StayAtHome #StaySafe pic.twitter.com/IfUVraZaAS— Raniah Yousief (@RaniahYousief) March 21, 2020