الأم مش بس اللي خلفت.. قصة كفاح ماما نونا من نوع آخر.. فيديو

قدم برنامج "كل يوم اسم" مع المذيعة أميرة العقدة باقة من الورد، لإحدى السيدات التي تولت تربية ابنة أختها .





وقالت " ماما نونا " ربة منزل والمسؤولة عن تربية ابنة اختها ، إن أختها أصيبت بعد ولادتها بحمى النفاس، وهي من وصتها برعاية ابنتها.





وأضافت خلال حوارها بالبرنامج، أنها تولت تولية تربية ابنتها وهي مازالت انسة ولم تتزوج.





وأشارت، إلى أنها على الرغم أنها كانت تعمل في إحدى مكاتب البريد بمرتب بسيط، إلا أنها استطاعت أن تتولى رعايتها.





وأوضحت، أن كامل الرعاية كانت منها وبمساعدها زوجها، بعد أن تخلى ابنها عنها .