هنا إفريقيا.. حكاية استقلال نامبيا

دولة تعرضت للاحتلال من قبل الغرب، وأيضا من تعرض الاستعمار من جيرانها ومن دولة أفريقية مثلها ولكنها فى النهاية حصلت على استقلالها رغم مرور الزمن، فأبت إن تكون تابعة أو تظل تحت سيطرة. اى دولة أخري هى ناميبيا أو رسميا جمهورية ناميبيا فهي دولة تقع في جنوب غرب قارة أفريقيا، يحدها من الغرب المحيط الأطلسي، وطوتشترك في الحدود البرية مع أنجولا وزامبيا من الشمال، و بوتسوانا من الشرق و جنوب أفريقيا من جهة الجنوب والشرق.





استطاعت ناميبيا الحصول على استقلالها من جنوب افريقيا فى ٢١ ماري عام ١٩٩٠ وأصبحت عاصمتها مدينة ويندهوك، ولكن قبل الاستقلال هناك العديد من المواقف التاريخية التى شهدتها ناميبيا قبل الاحتفال باستقلالها في يوم ٢١ مارس من كل عام.





البداية كانت عندما اكتشف المنطقة البحارة البرتغاليين وبالتحديد هم " ديوغو كاو وبارثولوميو دياز عام ١٤٨٦، حيث وجدوا قبائل بوشمن ، و دامارا ، وقبائل ناما، و شعب البانتو المهاجرين الذين جاؤوا مع توسع البانتو .





ومع مرور الوقت لم تسلم تلك الحياة البسيطة من التوسع الاستعماري لدول الغرب حيث أصبحت تلك الأراضى محمية لـ الإمبراطورية الألمانية في عام 1884م ، وذلك لمنع الزحف البريطاني وظلت مستعمرة ألمانية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، حيث تم هزيمة القوات الألمانية.





ولكن لن يقدر لنامبيا أن تسعد من جلاء وهزيمة القوات الألمانية فمكان بها إلا أن تخرج من استعمار أجنبي لتلقى قدرها لاستعمار أفريقي حيث احتلتها جنوب أفريقيا في عام 1915.





ولكن مع العديد من محاولات إجلاء جنوب أفريقيا عن زامبيا لم تفكر جنوب افريقيا فى الخروج من ناميبيا ولكنها واصلت إدارتها، ومع هذا التشبث بالوصاية كانت هناك جماعة الكفاح المسلح من أجل الاستقلال تم إقناع جنوب أفريقيا من قبل الأمم المتحدة للموافقة على تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 435 ، الذي اعتمد من قبل مجلس الأمن للأمم المتحدة في عام 1978 باسم خطة إنهاء الاستعمار المتفق عليها دوليا لناميبيا، وتم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين جنوب أفريقيا وأنغولا وكوبا ، مع الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية بصفة مراقب ، والتي بموجبها وافقت جنوب أفريقيا على سحب و تسريح قواتها في ناميبيا عام ١٩٧٨.





بعد اعتماد الدستور الناميبي ، واستقلال القضاء والرئاسة التنفيذية أصبحت البلاد مستقلة رسميا في 21 مارس 1990 حيث أدى اليمين الدستورية سام نجوما كأول رئيس لناميبيا وذلك بحضور نيلسون مانديلا وممثلين عن 147 بلدا ، بما في ذلك 20 من رؤساء الدول .





حصلت ناميبيا على الاستقلال الكامل عن جنوب أفريقيا في عام 1990م باستثناء خليج والفيس وجزر البطريق التي ظلت تحت سيطرة جنوب إفريقيا حتى عام 1994م. حيث تناولت عنها جنوب افريقيا لنهاية الفصل العنصري.



