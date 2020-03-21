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تكنولوجيا

تويتر يتخلص من معلومات فيروس كورونا المضللة.. اعرف إزاي

السبت 21/مارس/2020 - 10:59 م
تويتر
تويتر
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شيماء عبد المنعم
أعلن تويتر "Twitter" أمس، أنه اتخاذ خطوات جديدة لفتح برنامج التحقق "العلامة الزرقاء" من أجل المساعدة في توثيق الحسابات التي "تقدم تحديثات ذات مصداقية حول فيروس كورونا المستجد.

وقالت شركة التدوينات المصغرة في تغريدة لها: "نحن نعمل مع سلطات الصحة العامة العالمية للتعرف على الخبراء ولدينا بالفعل مئات الحسابات"، بحسب ما ذكره "engadget" التقني.

ويأتى هذا التحديث في الوقت الذي اتخذ فيه تويتر خطوات أكثر قوة للتغلب على موجة من الخداع وغيرها من المعلومات المضللة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب وباء فيروس كورونا.

وكانت تويتر قد أعلنت في السابق أنها ستمنع التغريدات التي تنشر علاجات وهمية أو معلومات علمية مضللة وغير دقيقة.

والآن، يمتد هذا الجهد أيضا إلى برنامج التحقق، مع مخاو الشركة والتى تميل إلى تجنب مناقشة التحقق علنا.


وقالت الشركة إنها تحققت من مئات الحسابات، وشرحت الخطوات التي يمكن أن يتخذها الأكاديميون وغيرهم ممن يعملون في مؤسسات الصحة العامة أو المؤسسات الأكاديمية لضمان التحقق من حساباتهم.

وأوضحت تويتر قائلة: "نعطي أولوية التحقق لحسابات تويتر التي لها عنوان بريد إلكتروني مرتبط بمنظمة أو مؤسسة موثوقة"، واضافت: "يرجى أيضا التأكد من أن مراجع تويتر الحيوية الخاصة بك والمؤسسة التي ترتبط بها، وأن الصفحة التي ترتبط بها تتضمن مرجعا إلى حساب Twitter الخاص بك."
تويتر يتخلص من معلومات فيروس كورونا المضللة.. اعرف إزاي
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