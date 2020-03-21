مهزلة.. مسجد يخالف تعليمات الأوقاف ويقيم صلاة العشاء.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يرصد قيام مسجد في باب الشعرية بمخالفة قرار إغلاق المساجد وإقامة صلاة العشاء .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": " دي مهزلة وإمام المسجد لا يهتم بقرار وزير الأوقاف ولماذا لم يلتزم إمام هذا المسجد بقرار الغلق".





وتتابع أحمد موسى: "أرجو من وزير الأوقاف اتخاذ إجراء تجاه هذا المسجد الذي خالف التعليمات وفتح المسجد لأداء صلاة العشاء".





وتابع:" الأسبوع الحالي في مصر هو أصعب أسبوع وعلى المواطنين أن يلتزموا المنازل للحد من انتشار فيروس كورورنا ".





وأكمل موسى:" طول ما احنا عمالين نهزر بالخروج في الشوارع هيكون عندنا إصابات كتير".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" على المواطنين التزام المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا الدولة المصرية اتخذت كل الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا .