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مهزلة.. مسجد يخالف تعليمات الأوقاف ويقيم صلاة العشاء.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 08:39 م
صدى البلد
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هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى،  مقطع فيديو يرصد قيام مسجد في باب الشعرية  بمخالفة قرار إغلاق المساجد وإقامة صلاة العشاء .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "دي مهزلة  وإمام المسجد لا يهتم بقرار وزير الأوقاف  ولماذا لم يلتزم  إمام هذا المسجد بقرار الغلق".

وتتابع أحمد موسى: "أرجو من وزير الأوقاف اتخاذ إجراء تجاه هذا المسجد الذي خالف التعليمات وفتح المسجد لأداء صلاة العشاء".

وتابع:"  الأسبوع الحالي في مصر هو أصعب أسبوع وعلى المواطنين أن يلتزموا المنازل  للحد من انتشار فيروس كورورنا ".

وأكمل موسى:" طول ما احنا عمالين نهزر بالخروج في الشوارع هيكون عندنا إصابات كتير".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" على المواطنين التزام المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا الدولة المصرية اتخذت كل الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا .
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