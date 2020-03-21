رسالة من ترامب لـ زعيم كوريا الشمالية بشأن كورونا

قالت كوريا الشمالية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعث رسالة إلى الزعيم كيم جونج أون تتضمن خطة لدفع العلاقات الثنائية.





وذكرت وسائل إعلامية أن ترامب عرض على الزعيم الكوري المساعدة لمواجهة وباء كورونا.





وأفادت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية بأن ترامب أعرب عن نيته في التعاون في مجال مكافحة الوباء، قائلاً إنه أعجب بالجهود التي بذلها الزعيم للدفاع عن شعبه من التهديد الخطير للوباء.





ولم تذكر الوكالة متى تم استلام هذه الرسالة.





كان الرئيس ترامب أعلن مدينة نيويورك، منطقة كوارث؛ بسبب ارتفاع معدل انتشار فيروس كورونا فيها.



