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أخبار العالم

رسالة من ترامب لـ زعيم كوريا الشمالية بشأن كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 09:15 م
ترامب - زعيم كوريا
ترامب - زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون
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رحيم يسري
قالت كوريا الشمالية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعث رسالة إلى الزعيم كيم جونج أون تتضمن خطة لدفع العلاقات الثنائية.

وذكرت وسائل إعلامية أن ترامب عرض على الزعيم الكوري المساعدة لمواجهة وباء كورونا.

وأفادت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية بأن ترامب أعرب عن نيته في التعاون في مجال مكافحة الوباء، قائلاً إنه أعجب بالجهود التي بذلها الزعيم للدفاع عن شعبه من التهديد الخطير للوباء.

ولم تذكر الوكالة متى تم استلام هذه الرسالة.

كان الرئيس ترامب أعلن  مدينة نيويورك، منطقة كوارث؛ بسبب ارتفاع معدل انتشار فيروس كورونا فيها.

وأعلن حاكم ولاية نيويورك ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولاية الى 10356 حالة.
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