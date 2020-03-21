بهذه الكلمات.. سمية الخشاب تحتفل بـ عيد الأم

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة برفقة والدتها من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت سمية الخشاب على الصورة: "أمي الحبيبة ❤️ كل عام وانتي أغلي وأحلي ما في حياتي كل عام وانتي بالف خير وصحة وعافية كل عام وانتي منوره دنيتي ،ربنا يخليكي لي ويطول في عمرك يا حبيبة قلبي".
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. امي الحبيبه❤️ كل عام وانتي أغلي واحلي مافي حياتي كل عام وانتي بالف خير وصحه وعافيه كل عام وانتي منوره دنيتي ،ربنا يخليكي لي ويطول في عمرك ياحبيبه قلبي🌹🙏❤️ . . #سمية_الخشاب #عيد_الام #امي #مصر #السعودية #الامارات #العراق #لبنان #دمشق #تونس #بيروت #الجزائر #الرياض #المغرب #مراكش #الزمالك #الجمعه #بغداد #حلب #الاهلي #القاهرة #سميه_الخشاب #الكويت #ليبيا #الهلال #سوريا #قطر #فلسطين