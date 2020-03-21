بهذه الكلمات.. سمية الخشاب تحتفل بـ عيد الأم

وعلقت سمية الخشاب على الصورة: "أمي الحبيبة ❤️ كل عام وانتي أغلي وأحلي ما في حياتي كل عام وانتي بالف خير وصحة وعافية كل عام وانتي منوره دنيتي ،ربنا يخليكي لي ويطول في عمرك يا حبيبة قلبي".

يذكر أن سمية الخشاب طرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "عربية أنا"، وقد حققت نسب مشاهدة مرتفعة عبر القناة الرسمية الخاصة بها على اليوتيوب.





تقول كلمات الأغنية: "أنا الدنيا شايفة وعارفة اني مليانة خير .. في رحلة صمودي الوجودي اللي غير كتير .. تاريخ يحكي دوري الضروري وكياني الكبير.. مفيش زي روحي وطموحي اني اعلي وأطير .. عربيه انا قالوا فيها الجمال .. هبه من ربنا القوام والدلال".



