محمد فضل يقبل تحدى حسام غالى من اجل مقاومة كورونا .. شاهد





وطالب فضل بتحدى كل من " هيثم عبدالعظيم و عماد متعب وسيف زاهر والجرحى و هانى سعيد احمد ايهاب واحمد حسن و نادر شوقى و ممدوح عيد .





يذكر ان محمد فضل عضو اللجنة الخماسية القائمة بأعمال اتحاد الكرة، اكد ان الغاء النشاط الرياضي في مصر لن يؤثر على انتخابات اتحاد الكرة.





وأضاف فضل خلال مداخلة هاتفيه مع الاعلامي سيف زاهر في برنامج ملعب اون تايم المذاع على فضائية أون تايم سبورت، أن قرار إلغاء الدوري او تعليق النشاط الرياضي جاء من أجل سلامة الجمهور واللاعبين.





واشار فضل الى أن، قرارات الرئيس السيسي ورئيس الوزراء حاسمة ومنعت مصر من تفشي الوباء.