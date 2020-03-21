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رياضة

4 نجوم سابقين لـ ليفربول هاجموا محمد صلاح رغم تألقه.. تعرف عليهم والسبب

السبت 21/مارس/2020 - 10:54 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أصبح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أيقونة تمثل مصر في المحافل الدولية والعالمية، بعد النجاحات والإنجازات التي حققها "الفرعون"، خلال مسيرته الكروية رغم عدم تخطيه حاجز الـ 27 عاما.

وبات "مو" صلاح ثانى أكثر لاعب تسجيلا للأهداف فى أول 100 مباراة بمسابقة الدوري الإنجليزي على مدار التاريخ برصيد 70 هدفا خلف آلان شيرار نجم نيوكاسل وبلاكبيرن السابق، متخطيا العديد من النجوم أبرزهم رود فان نيستلروي ، وسيرجيو أجويرو ، وفرناندو توريس. 

و رغم النجاح الكبير الذي حققه صلاح مع ليفربول في وقت قصير جدا، إلا أنه لم يسلم من تعليقات وانتقادات نجوم الريدز السابقين على بعض المواقف والنقاط الفنية والتي نعرض أشهرها فيما يلي.

- دون هوتشيسون: "يخفق في البديهيات وأبسط الكرات"

يعتقد دون هوتشيسون لاعب وسط ليفربول السابق، أن على النادي الإنجليزي بيع محمد صلاح وإبقاء زميله ساديو ماني بصفوف الفريق، في تصريح أدلي به لـ لشبكة "ESPN" قائلا:" لن أقبل بـ140 مليون جنيه إسترليني من أجل ماني، فهو في سن صلاح وأتابعهما بشكل أسبوعي".

داني ميرفي: "لا أحب رؤية هذه اللقطة مرة أخرى"

وجه داني ميرفي، أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي، انتقادات لاذعة ضد المصري محمد صلاح بعد مباراة تشيلسي بـ أبريل 2019 والتي حقق في الريدز الفوز، قائلا في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس البريطانية" : "لا أحب رؤية هذه اللقطة مرة أخرى، سواء كان هناك تلامس بسيط أم لا، فلا يجب أن يسقط صلاح بهذه الطريقة".

وجه ستيف نيكول، أسطورة ليفربول، انتقادًا شديد اللهجة قائلا مع صحيفة "ميرور" البريطانية: "الفوز كأنه مزيل العرق، إنه يزيل كل الروائح الكريهة في المباراة، كما أنه يخفي الكثير من الأشياء السيئة، يمكنك قول ذلك على أداء صلاح هذا الموسم، هل هناك لاعب يحبطك أكثر منه في البريميرليج أو شخص آخر يفعل ما يقوم به في المباراة؟".

وتابع نيكول: "ثم فجأة يحقق صلاح شيئا ما، ومرة أخرى تجده يلعب في كل مباراة.. لماذا؟ لأنهم يفوزون".

قبل نهاية العام الماضي، هاجم مهاجم ليفربول السابق بيتر كراوتش، نجم الريدز المصري محمد صلاح، مشيرا إلى أنه يريد الفوز بجائزة الحذاء الذهبي، لذلك كان غاضبا عندما تواجد على دكة البدلاء أمام إيفرتون.

وقال كراوتش الذي وصف صلاح بالأناني في تصريحات تلفزيونية : " أعتقد أن صلاح سيكون غاضبا لتواجده على مقاعد البدلاء، لأنه يريد تسجيل الأهداف، خاصة أنه لديه تطلعات للفوز بجائزة الحذاء الذهبي ".

وأكمل : " تحول صلاح من جناح إلى مهاجم أناني، ونحن نعرف ذلك".

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