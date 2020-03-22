شيفرولية توقف طلبات شراء كورفيت 2020 .. تعرف على السبب

أعلنت شركة شيفروليه لصناعة السيارة توقفت قبول أي طلبات جديدة لشراء كورفيت ستينجراي 2020 بسبب ارتفاع الطلب على السيارة الرياضية ذات المحرك الوسطي، في ظل كمية العرض المحدودة.





وأرسلت شيفروليه رسالة بريدية إلى الوكلاء الجدد، كشفت خلالها أنها توقفت عن قبول الطلبات الجديدة للموديل الجديد من السيارة.





الرسالة التي تسلمها الوكلاء تتضمن سبب الإلغاء، وهو بسبب توقف العمل لمدة 6 أسابيع وهى فترة توقف الإنتاج العام الماضي بسبب إضراب عمال السيارات المتحدة ، مما أدى إلى تقليص جدول إنتاج العام الجاري بشكل كبير، وهو الأمر الذي قد ينتج عنه عدم تلبية العديد من الطلبات .





لو هتركب مواصلات عامة.. خطوات للحماية من فيروس كورونا

4 منظفات منزلية احذرها في تنظيف السيارة





وأكدت شيفروليه خلال الرسالة أنها ستقوم بمنح هؤلاء العملاء الجدد ميزة وهي ، أنها ستفتح الطلبات لموديل 2021 من كورفيت في 21 مايو المقبل، وسيتم تقديم الطراز الجديد لأولئك الذين لم تتمكن من تلبية طلباتهم فيما يخص الطراز الحالي ويكون لهم الاولوية فى شرائها .





وأوضحت الشركة الأمريكية عن تقديم كورفيت 2021 قبل 30 يومًا من التاريخ المخطط له، ليكون في يوم الخميس 21 مايو .