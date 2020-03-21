صبري المنياوي: لم نكن عالقين في المغرب.. وإصابة اللاعبين بـ فيروس كورونا شائعات

أكد صبري المنياوي، مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، أن أمور الفريق جيدة في ظل انتشار فيروس كورونا.





وقال "صبري" خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم نكن عالقين في المغرب، لكننا علمنا بإلغاء المباراة قبلها بيوم واحد، لذلك تدربنا العصر وسافرنا ليلة المباراة بالواحدة صباحًا".





وأكمل: "البعض روج لشائعات بأن اللاعبين تعرضت للإصابة بفيروس كورونا لكن هذا الكلام غير صحيح ويجب على الجميع أن يتحرى الدقة".



