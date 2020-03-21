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رياضة

صبري المنياوي: لم نكن عالقين في المغرب.. وإصابة اللاعبين بـ فيروس كورونا شائعات

السبت 21/مارس/2020 - 11:53 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
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عمرو ابوبكر
أكد صبري المنياوي، مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، أن أمور الفريق جيدة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال "صبري" خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم نكن عالقين في المغرب، لكننا علمنا بإلغاء المباراة قبلها بيوم واحد، لذلك تدربنا العصر وسافرنا ليلة المباراة بالواحدة صباحًا".

وأكمل: "البعض روج لشائعات بأن اللاعبين تعرضت للإصابة بفيروس كورونا لكن هذا الكلام غير صحيح ويجب على الجميع أن يتحرى الدقة".

وأتم: "الرعب يصيب إيطاليا ونحن في مصر مازلنا نمزح حول فيروس كورونا، كما أن أرقام الإصابات والوفيات من كورونا هنا أفضل بكثير من دول أخرى".
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