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مثله مثل الكحول .. هل الديتول يقضي على فيروس كورونا؟.. مسئول بالشركة ترد

الأحد 22/مارس/2020 - 02:15 ص
ديتول
ديتول
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كـريـم الـخـطـيـب

أكدت منة زغلول مدير التسويق بشركة أر بي العالمية منتجة ديتول، أن الديتول يقضي على الفيروسات، موضحة أن فيروس كورونا المستجد جديد على العالم كله،  ولا يوجد أي شركة بالعالم استطاعت إجراء أبحاث علمية تؤكد أي منتج يستطيع القضاء عليه.


وأضافت منة زغلول خلال تصريحات تلفزيونية، أن فريق البحث أثبت معمليا أن الديتول وبعض المطهرات الأخرى تقضي على الفيروسات الأخرى شبيهة لفيروس كورونا خاصة من عائلة الكورونا مثل سارس وميرس.


وأوضحت مدير التسويق بشركة أر بي العالمية منتجة ديتول، أنها لا تؤكد بأن الديتول أو أي منتج اخر يقتل فيروس الكورونا بنسبة 100%، مؤكدة أن الديتول والكحول لهم نفس التأثير على الفيروسات.


وأشارت إلى أنه يجرى الأن أبحاث على فيروس كورونا المستجد بحيث إثبات فاعلية القضاء علي الفيروس بنسبة 100%، مؤكدة أن بنسبة احتمال عالية ان الديتول يقتل الفيروس التاجي المستجد.


وشددت على أن الديتول مادة فعالة مثله مثل الكحول تقضي على الفيروسات، لافتة إلى أن الديتول مادة مثبتة علميا بأنه يقضي على الفيروسات، وكل منتجات ديتول في مصر تقتل كل الفيروسات القديمة لعائلة الكورونا.

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