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أخبار العالم

جونسون يعلن كارثة بشأن كورونا: بريطانيا ستصبح مثل إيطاليا

الأحد 22/مارس/2020 - 01:22 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
وجه رئيس وزراء بريطانيا صدمة كبرى للبريطانيين بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلاد.

وقال جونسون للصحفيين إن بريطانيا على بعد أسبوعين إلى 3 أسابيع للوصول إلى وضع مماثل لما يحدث في إيطاليا على صعيد تفشي فيروس كورونا، التي أصبحت الأولى عالميا من حيث عدد وفيات كورونا.

إلى ذلك، أعلن رئيس وزراء إيطاليا جيوزيبي أن حكومته قررت إغلاق جميع المصانع باستثناء الضرورية منها للحياة، وذلك بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد.

وأعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 793 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أكبر قفزة لمعدل الوفيات خلال يوم واحد بالبلاد منذ تفشي الوباء فيها.

وأضافت السلطات الإيطالية أن إجمالي الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا بلغ 4825 حالة.

فيما وسجلت في بريطانيا، حتى ليل الأحد، 5018 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 233 حالة وفاة.

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