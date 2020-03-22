كورونا يواصل زحفه لـ أفريقيا.. دولة في الجنوب تعلن الحجر الصحي الكامل

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، أن حكومة رواندا أعلنت عن إجراءات جديدة لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بما في ذلك حالة الإغلاق الكامل، أو الحجر الصحي الشامل في البلاد لمدة أسبوعين.





ولا يشمل الحجر الصحي خدمات الطوارئ والأشخاص الذين يقدمون الخدمات الأساسية.









وفي مرسوم وقعه رئيس الوزراء إدوارد نجيرينتي، أمرت الحكومة أيضًا بأن يعمل جميع الروانديين من منازلهم، باستثناء الموظفين الذين يقدمون الخدمات الأساسية.





وتشمل الجوانب الأخرى للمرسوم قرار إغلاق الحدود المتوقع للبضائع والشحنات وكذلك عودة الروانديين في الخارج إلى الوطن، وحظر السفر بين المدن وإغلاق الحانات والمطاعم.





رواندا هي واحدة من 40 دولة أفريقية على الأقل أبلغت عن تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا COVID-19. أبلغت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا عن 17 حالة حتى يوم السبت 21 مارس.









كانت الحكومة الرواندية قد قررت في وقت سابق إغلاق المدارس والمؤسسات الدينية مؤقتًا. كما حظرت التجمعات الاجتماعية مثل حفلات الزفاف والحفلات.





ولم ينتشر الفيروس في جميع أنحاء أفريقيا، وجاوزت القارة حاجز الـ 1000 حالة فقط.





على الصعيد العالمي ، سجل بلغ عدد الإصابات بفيروس كورنا أكثر من 234.000، وكانت أوروبا الأكثر تضررًا.



